На британской карте российского вторжения на Украину нашли несуществующий город

Британский таблоид The Sun опубликовал материал, посвященный якобы готовящемуся Россией вторжению на Украину, и снабдил его картой с несуществующим городом. Внимание на это обратил журналист Александр Коц в своем Telegram-канале.

На появившемся на сайте издания изображении можно найти якобы российский город Белоград (Belograd). По всей видимости, авторы карты имели в виду город Белгород, который располагается в 42 километрах от границы с Украиной.

Кроме того, на плане обозначено село Троебортное в Брянской области, в котором находится автомобильный пункт пропуска через российско-украинскую границу. При этом указывается, что Россия планирует начать наступление с участием танков в том числе и через данный населенный пункт.

«Видимо, вторгаться Москва будет через официальные КПП — ну чтобы сразу растаможивать танки», — пошутил Коц.

Ранее в январе командующий Операцией объединенных сил (ООС) Украины в Донбассе Александр Павлюк заявил, что Россия может вторгнуться на территорию Украины 20 февраля. По его словам, наступление российских войск начнется с юго-востока, где сосредоточена значительная часть промышленных и оборонных предприятий страны. В результате, считает Павлюк, под контроль Москвы могут перейти восемь ключевых регионов Украины, в том числе города Днепр, Харьков и Одесса.

В Кремле любые данные о подготовке вторжения на Украину называли не соответствующими действительности.