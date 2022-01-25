Джонсон рассказал о беспрецедентности антироссийских санкций

Подготовленный США и Евросоюзом пакет санкций, который будет задействован против РФ в случае эскалации конфликта на Украине, будет самым серьезным за всю историю, заявил в парламенте премьер-министр Британии Борис Джонсон. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы договорились, что мы ответим на любую атаку России на Украину в унисон введением скоординированных и жестких санкций, тяжелее чем что-либо мы делали против России ранее», — рассказал премьер.

Страны Запада заявляют о беспрецедентности новых антироссийских санкций, которые нанесут «немедленный и мощный удар» по экономике России. Джонсон добавил, что союзники договорились ввести пакет ограничений в ответ на действия Москвы максимально быстро, чтобы максимизировать их сдерживающий эффект. «Мы в Великобритании не будем медлить с ужесточением наших национальных санкций в ответ на любые действия со стороны президента Путина», — сказал Джонсон.

Ранее представитель Белого дома в ходе телефонного брифинга заявил, что США разрабатывают план по газовой диверсификации поставок в Европу в случае, если Россия решит использовать поставки газа в качестве инструмента давления на сырьевом рынке.