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Джонсон рассказал о беспрецедентности антироссийских санкций

Премьер Британии Джонсон: новые санкции против РФ будут самыми тяжелыми за всю историю
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Leon Neal / AP

Подготовленный США и Евросоюзом пакет санкций, который будет задействован против РФ в случае эскалации конфликта на Украине, будет самым серьезным за всю историю, заявил в парламенте премьер-министр Британии Борис Джонсон. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы договорились, что мы ответим на любую атаку России на Украину в унисон введением скоординированных и жестких санкций, тяжелее чем что-либо мы делали против России ранее», — рассказал премьер.

Страны Запада заявляют о беспрецедентности новых антироссийских санкций, которые нанесут «немедленный и мощный удар» по экономике России. Джонсон добавил, что союзники договорились ввести пакет ограничений в ответ на действия Москвы максимально быстро, чтобы максимизировать их сдерживающий эффект. «Мы в Великобритании не будем медлить с ужесточением наших национальных санкций в ответ на любые действия со стороны президента Путина», — сказал Джонсон.

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Дмитрий Сотак
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