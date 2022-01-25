Китайцев позвали строить мегатрассы в России

Министерство экономического развития позвало китайский Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) поучаствовать в строительстве нескольких российских мегатрасс, пишут «Ведомости». АБИИ называют китайским аналогом и конкурентом Международного валютного фонда (МВФ).

Среди проектов, в которых предлагается поучаствовать АБИИ, — строительство трассы «Меридиан» — российской части международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай и прокладка Владивостокской кольцевой автодороги. Их стоимость оценивается в 10 и 1,4 миллиарда долларов соответственно.

Также на рассмотрение АБИИ предложены проект по развитию электрогенерации на основе возобновляемых источников энергии за счет строительства в нескольких регионах ветропарков и солнечных электростанций, создание карантинно-транзитного терминала по перевалке зерна в Забайкальском крае и строительство логистических центров, способствующих переходу реки Амур на российско-китайской границе.

Общая стоимость пяти проектов должна составить 11,8 миллиарда долларов. АБИИ отводится роль кредитора, однако конкретные детали пока не ясны. В частности, рассматриваются варианты предоставления банковских кредитов, выпуска облигаций, в том числе «зеленых», в рублях и иностранной валюте.

В августе прошлого года Минэкономразвития уже предлагало Китаю инвестировать в реализацию крупных отечественных инфраструктурных проектов. Среди них были указаны строительство газоперерабатывающего комплекса в районе поселка Усть-Луга в Ленинградской области и создание российско-китайской страховой компании.