На Украине рассказали о тайном бункере для депутатов Рады

Лидер Радикальной партии и бывший депутат Верховной Рады Олег Ляшко раскрыл существование тайного бункера, в котором в случае опасности смогут разместиться депутаты и аппарат правительства страны. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

По словам Ляшко, он знает, где находится это помещение, но не уверен, что информацию об этом можно разглашать. «Скажу в общих чертах: это в тайном месте под землей, подземные бункеры», — сказал депутат.

Комплекс оснащен всем необходимым для проживания и работы тысячи человек, утверждает Ляшко. Он был построен на случай ядерной войны и достался «по наследству» от советской власти. Детальнее рассказать о бункере депутат отказался, ссылаясь на то, что информация о нем может быть засекречена.

Ранее командующий Операцией объединенных сил (ООС) Украины в Донбассе Александр Павлюк назвал дату вторжения России на Украину — 20 февраля. По его мнению, российские войска начнут наступление с юго-востока.

При этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что подтверждений возможного нападения России на Украину нет. По его словам, разведка не нашла фактов, подтверждающих скорое вторжение, а поэтому паниковать не стоит.

