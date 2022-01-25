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На Украине рассказали о тайном бункере для депутатов Рады

Бывший депутат Верховной Рады Ляшко: на Украине есть тайный бункер для депутатов
Олег Ляшко

Олег Ляшко. Кадр: Украина 24

Лидер Радикальной партии и бывший депутат Верховной Рады Олег Ляшко раскрыл существование тайного бункера, в котором в случае опасности смогут разместиться депутаты и аппарат правительства страны. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

По словам Ляшко, он знает, где находится это помещение, но не уверен, что информацию об этом можно разглашать. «Скажу в общих чертах: это в тайном месте под землей, подземные бункеры», — сказал депутат.

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Комплекс оснащен всем необходимым для проживания и работы тысячи человек, утверждает Ляшко. Он был построен на случай ядерной войны и достался «по наследству» от советской власти. Детальнее рассказать о бункере депутат отказался, ссылаясь на то, что информация о нем может быть засекречена.

Ранее командующий Операцией объединенных сил (ООС) Украины в Донбассе Александр Павлюк назвал дату вторжения России на Украину — 20 февраля. По его мнению, российские войска начнут наступление с юго-востока.

При этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что подтверждений возможного нападения России на Украину нет. По его словам, разведка не нашла фактов, подтверждающих скорое вторжение, а поэтому паниковать не стоит.

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Алиса Реброва
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