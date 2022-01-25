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Шесть человек погибли в давке перед матчем 1/8 финала Кубка африканских наций

Шесть человек погибли в давке на матче Камерун-Коморские острова в Кубке африканских наций

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Как минимум шесть человек погибли во время давки перед матчем 1/8 финала Кубка африканских наций. Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел на стадионе в Яунде перед встречей сборных Камеруна и Коморских островов. Уточняется, что толпа болельщиков пыталась проникнуть на стадион, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Власти Камеруна не исключают, что число жертв может увеличиться.

В результате происшествия также пострадали около 40 человек. По данным источника в медицинской службе, состояние некоторых пострадавших оценивается как критическое.

В 2017 году два фаната погибли в результате давки на стадионе в Йоханнесбурге во время товарищеского матча между южноафриканскими командами «Кайзер Чифс» и «Орландо Пайретс». Давку спровоцировали болельщики, попытавшиеся прорваться на поле с трибуны стадиона, вмещающего 87 тысяч зрителей.

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Ксения Назарова
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