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Оценен масштаб сбоя энергоснабжения Центральной Азии

Глава Минэнерго Киргизии Бекмурзаев назвал беспрецедентным сбой энергоснабжения в регионе

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Произошедший сбой в энергокольце Центральной Азии был беспрецедентным, ранее аварий такого масштаба в регионе еще не случалось, заявил глава министерства энергетики Киргизии Доскул Бекмурзаев. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Бекмурзаева, называть причины сбоя пока рано. Оценкой произошедшего и расследованием обстоятельств займется межгосударственная комиссия.

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Министр добавил, что энергоснабжение в Киргизии уже наполовину восстановлено, в ближайшие пару часов подачу электричества возобновят по всей стране.

25 января в Центральной Азии произошел масштабный сбой, лишивший электричества Казахстан, Узбекистан и Киргизию. Причиной стала перегрузка транзитной линии, сообщил казахстанский оператор KEGOC.

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Алиса Реброва
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