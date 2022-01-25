Оценен масштаб сбоя энергоснабжения Центральной Азии

Произошедший сбой в энергокольце Центральной Азии был беспрецедентным, ранее аварий такого масштаба в регионе еще не случалось, заявил глава министерства энергетики Киргизии Доскул Бекмурзаев. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Бекмурзаева, называть причины сбоя пока рано. Оценкой произошедшего и расследованием обстоятельств займется межгосударственная комиссия.

Министр добавил, что энергоснабжение в Киргизии уже наполовину восстановлено, в ближайшие пару часов подачу электричества возобновят по всей стране.

25 января в Центральной Азии произошел масштабный сбой, лишивший электричества Казахстан, Узбекистан и Киргизию. Причиной стала перегрузка транзитной линии, сообщил казахстанский оператор KEGOC.