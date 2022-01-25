Оценены последствия возможного запрета криптовалют для России

Опрошенные «Коммерсантом» крупные участники российского рынка майнинга оценили последствия возможного запрета обращения и майнинга криптовалют в России. Ранее с такой инициативой выступил Центробанк.

По словам собеседников издания, доклад ЦБ, в котором говорилось о запрете криптовалют, уже стал причиной приостановки проекта по строительству сети дата-центров, используемых также для майнинга. Сейчас Россия находится на третьем месте в мире по объему вычислительных мощностей, используемых для майнинга, — после США и Казахстана.

Кроме того, некоторые участники рынка заняты поиском альтернативных мест для размещения майнинговых мощностей. В качестве самых популярных вариантов рассматриваются Канада и Исландия.

В свою очередь зарубежные инвесторы, планировавшие зарабатывать в России на майнинге, сейчас проявляют настороженность и изучают ситуацию, в том числе обращаясь в ЦБ за разъяснениями. Также они составляют собственные предложения по регулированию майнинга в России, предусматривающие, в частности, повышенные тарифы на электроэнергию для майнеров, с предоставлением льгот тем, кто ведет деятельность в депрессивных регионах России.

Среди основных негативных последствий для российской экономики эксперты называют потерю потенциальных налогов и платы за электроэнергию, отток IT-специалистов, риск появления подпольных площадок для майнинга.

В середине января ЦБ выпустил рекомендательный доклад, в котором резко выступил за запрет обращения и майнинга криптовалют в России. По данным Bloomberg, такая позиция регулятора обусловлена давлением ФСБ, опасающейся использования криптовалют для финансирования оппозиции и «нежелательных» организаций. При этом в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Андрей Луговой не подтвердил эту версию.