Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Оценены последствия возможного запрета криптовалют для России

Участники рынка майнинга оценили последствия запрета криптовалют в России по инициативе ЦБ

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Опрошенные «Коммерсантом» крупные участники российского рынка майнинга оценили последствия возможного запрета обращения и майнинга криптовалют в России. Ранее с такой инициативой выступил Центробанк.

По словам собеседников издания, доклад ЦБ, в котором говорилось о запрете криптовалют, уже стал причиной приостановки проекта по строительству сети дата-центров, используемых также для майнинга. Сейчас Россия находится на третьем месте в мире по объему вычислительных мощностей, используемых для майнинга, — после США и Казахстана.

Кроме того, некоторые участники рынка заняты поиском альтернативных мест для размещения майнинговых мощностей. В качестве самых популярных вариантов рассматриваются Канада и Исландия.

Материалы по теме:
Цифровое величие. Как маленькая островная страна обогнала весь мир и первой создала деньги нового поколения
Цифровое величие.Как маленькая островная страна обогнала весь мир и первой создала деньги нового поколения
27 декабря
«Чтобы не стать посмешищем на весь мир» Почему российские власти против запрета криптовалют вопреки позиции ЦБ?
«Чтобы не стать посмешищем на весь мир»Почему российские власти против запрета криптовалют вопреки позиции ЦБ?
Вчера

В свою очередь зарубежные инвесторы, планировавшие зарабатывать в России на майнинге, сейчас проявляют настороженность и изучают ситуацию, в том числе обращаясь в ЦБ за разъяснениями. Также они составляют собственные предложения по регулированию майнинга в России, предусматривающие, в частности, повышенные тарифы на электроэнергию для майнеров, с предоставлением льгот тем, кто ведет деятельность в депрессивных регионах России.

Среди основных негативных последствий для российской экономики эксперты называют потерю потенциальных налогов и платы за электроэнергию, отток IT-специалистов, риск появления подпольных площадок для майнинга.

В середине января ЦБ выпустил рекомендательный доклад, в котором резко выступил за запрет обращения и майнинга криптовалют в России. По данным Bloomberg, такая позиция регулятора обусловлена давлением ФСБ, опасающейся использования криптовалют для финансирования оппозиции и «нежелательных» организаций. При этом в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Андрей Луговой не подтвердил эту версию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Названа причина отключения электричества в Казахстане, Киргизии и Узбекистане
Пережившая 16 выкидышей женщина встретила любовь и стала матерью во второй раз
В Госдуме призвали отстранить предложившего отстреливать собак депутата
На Украине похвалили большинство стран за отказ вывозить своих дипломатов
Навального и Соболь внесли в список террористов и экстремистов
Стала известна реакция даркнета на аресты «русских хакеров»
В СПЧ заявили о проблемах в развитии у девятилетней студентки МГУ
Названы самые популярные направления для отдыха у мужчин на 23 февраля
В Подмосковье нашли тело связанного мужчины в женской одежде
Раскрыты детали задержания подозреваемого в нападении на вдову Градского
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter