Польша стала членом корпуса сил быстрого реагирования ЕС

Польша стала шестым членом сил быстрого реагирования Евросоюза, который назвали Еврокорпусом. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте польского министерства национальной обороны.

«Дуализм Еврокорпуса связан с обязательством, или даже обязанностью, соблюдать баланс между вовлеченностью в одну и другую структуру, и в то же время учитывать реальный масштаб угроз и вызовов в Европе», — говорится в объявлении военного ведомства Польши.

«Мы готовы максимально широко сотрудничать с Еврокорпусом так, чтобы он реализовывал свои задачи в рамках миссии ЕС и в рамках обязанностей НАТО», — заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак на церемонии в Страсбурге. С трансляцией его выступления ознакомились в ТАСС. Он добавил, что Польша делегирует в Еврокорпус значительные военные силы.

Ранее пресс-секретарь Погранохраны Польши Анна Михальская заявила, что власти страны начнут строить стену на границе с Белоруссией с 25 января. Она отметила, что на приграничных участках уже какое-то время ведутся подготовительные работы, и вскоре территория будет передана исполнителям.