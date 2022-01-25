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Россиянам рассказали о возможности въехать в Великобританию без карантина

Посольство Великобритании: после 11 февраля россияне смогут въехать в страну без карантина

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российским туристам, желающим посетить Великобританию, рассказали о новых правилах въезда после смягчения антиковидных ограничений. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства королевства в Москве.

Таким образом, с 11 февраля привитые одобренной вакциной путешественники будут освобождены от обязательной сдачи ПЦР-теста. Для въезда понадобится только заполнение формы PLF. При этом в посольстве уточнили, что «Спутник V» все еще не признан Великобританией.

Тем не менее благодаря упрощению правил въезда, у россиян вне зависимости от статуса вакцинации появилась возможность избежать 10-дневного карантина по прибытии в страну. В таком случае турист обязан пройти два ПЦР-тестирования: перед вылетом, а также на второй день после прибытия.

Россиянам напомнили, что консульства Великобритании принимают документы на туристические визы в свободном порядке.

Ранее, 24 января, власти Великобритании упростили процедуру въезда в страну для иностранцев. Как заявил министр транспорта Великобритании Грант Шэппс, королевство отменит сдачу всех типов тестов для привитых путешественников.

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Мария Гейн
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