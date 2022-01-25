Врач назвал вызывающий рак продукт

Фармацевт Хуссейн Абде назвал вызывающий онкологию продукт. Его слова передает газета Express.

Врач заявил, что употребление соленой рыбы провоцирует рак желудка или толстой кишки. «Такой морепродукт популярен в странах Юго-Восточной Азии, где его часто используют в качестве дополнения к другим блюдам или рису. Как и хот-доги, переработанное мясо и салями, его относят к канцерогенам первой категории», — уточнил специалист.

Он объяснил, что соление для консервирования рыбы приводит к образованию побочных продуктов, которые повышают вероятность развития онкологических заболеваний. Абде порекомендовал не злоупотреблять соленой, маринованной и копченой пищи, так как она связана с повышенным риском рака.

Ранее главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев назвал неявный признак рака крови. По словам Токарева, маркером наличия онкозаболеваний при отсутствии ОРВИ, инфекций и других воспалительных процессов может стать высокий уровень СОЭ (скорости оседания эритроцитов).