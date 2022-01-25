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Врач назвал вызывающий рак продукт

Express: употребление соленой рыбы провоцирует рак желудка и толстой кишки

Фото: Pixabay

Фармацевт Хуссейн Абде назвал вызывающий онкологию продукт. Его слова передает газета Express.

Врач заявил, что употребление соленой рыбы провоцирует рак желудка или толстой кишки. «Такой морепродукт популярен в странах Юго-Восточной Азии, где его часто используют в качестве дополнения к другим блюдам или рису. Как и хот-доги, переработанное мясо и салями, его относят к канцерогенам первой категории», — уточнил специалист.

Он объяснил, что соление для консервирования рыбы приводит к образованию побочных продуктов, которые повышают вероятность развития онкологических заболеваний. Абде порекомендовал не злоупотреблять соленой, маринованной и копченой пищи, так как она связана с повышенным риском рака.

Ранее главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев назвал неявный признак рака крови. По словам Токарева, маркером наличия онкозаболеваний при отсутствии ОРВИ, инфекций и других воспалительных процессов может стать высокий уровень СОЭ (скорости оседания эритроцитов).

Марина Совина
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