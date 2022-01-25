У арестованного за причастность к убийству ректора КФУ нашли миллионы рублей

У ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова, которому предъявлено обвинение в подстрекательстве к убийству бизнесмена, прошли обыски — силовики нашли и изъяли у него свыше 12 миллионов рублей. Об этом во вторник, 25 января, сообщает «БИЗНЕС Online».

По данным издания, такие данные прозвучали от следователя на продлении меры пресечения в суде. Следствие считает, что, оказавшись на свободе, Гафуров сможет либо оказать давление на свидетелей и фигурантов дела, либо скрыться — только с апреля по ноябрь прошлого года он более десяти раз выезжал за пределы РФ. Защита Гафурова настаивала на том, что ректор более 21 года — с момента убийства депутата и бизнесмена Айдара Исрафилова в 1999 году — не скрывался и не препятствовал расследованию уголовного дела, так как «не имел к этому никакого отношения». В итоге обвиняемому отказали в более мягкой мере пресечения, он останется под арестом до 21 февраля.

Ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова обвиняют в причастности к убийству, которое произошло в августе 1999 года в Москве — на автостоянке рядом со спорткомплексом ЦСКА киллер выскочил из машины, в упор расстрелял коммерсанта Исрафилова из пистолета и скрылся.

В суде следствие обозначило, что показания против Гафурова спустя много лет дал киллер ОПГ «29-й комплекс» Фарид Хисамутдинов, в 2004 году он получил срок в 25 лет колонии строгого режима. Также против Гафурова дал показания и лидер группировки «29-й комплекс» Адыган Саляхов, его банда считается одной из наиболее жестоких ОПГ 90-х. На ее счету свыше 20 убийств, более 30 членов ОПГ были осуждены.