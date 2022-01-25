Оценена вероятность японских санкций против российского газа
Япония вряд ли введет запрет на импорт природного газа из России, считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. Он оценил вероятность таких мер в разговоре с «Лентой.ру».
Ранее с таким предложением выступили члены правящей Либерально-демократической партии Японии в ходе обсуждения санкций против России в случае вторжения на Украину.
«Япония получает российский газ в основном с проекта "Сахалин-2". Во-первых, по очень комфортным ценам по сравнению с теми, что сейчас есть на рынке. Во-вторых, в проекте участвуют две японские компании, активы которых, в случае введения санкций, пострадают», — объяснил свою позицию Гривач.
Россия в таком случае не понесет убытков, так как газ будет перенаправлен на другие рынки и по другим ценам, отметил он.
США разрабатывает новый пакет жестких санкций в отношении России, который будет применен в случае эскалации конфликта на Украине. Одновременно с этим в Европе опасаются, что потенциальные санкции против России могут привести к такому ответному шагу, как прекращение поставок газа. На фоне обострения ситуации на границе России и Украины США начали переговоры с Катаром и другими крупными экспортерами СПГ о дополнительных поставках в Европу в случае эскалации конфликта.