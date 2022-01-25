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Оценена вероятность японских санкций против российского газа

Замглавы ФНЭБ Гривач: Япония не введет санкции против газа из России из-за выгоды

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Япония вряд ли введет запрет на импорт природного газа из России, считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. Он оценил вероятность таких мер в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее с таким предложением выступили члены правящей Либерально-демократической партии Японии в ходе обсуждения санкций против России в случае вторжения на Украину.

«Япония получает российский газ в основном с проекта "Сахалин-2". Во-первых, по очень комфортным ценам по сравнению с теми, что сейчас есть на рынке. Во-вторых, в проекте участвуют две японские компании, активы которых, в случае введения санкций, пострадают», — объяснил свою позицию Гривач.

Россия в таком случае не понесет убытков, так как газ будет перенаправлен на другие рынки и по другим ценам, отметил он.

США разрабатывает новый пакет жестких санкций в отношении России, который будет применен в случае эскалации конфликта на Украине. Одновременно с этим в Европе опасаются, что потенциальные санкции против России могут привести к такому ответному шагу, как прекращение поставок газа. На фоне обострения ситуации на границе России и Украины США начали переговоры с Катаром и другими крупными экспортерами СПГ о дополнительных поставках в Европу в случае эскалации конфликта.

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Екатерина Смирная
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