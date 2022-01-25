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Google уличили в слежке за пользователями

New York Post: американская прокуратура подала в суд на Google за обман пользователей

Фото: Shutterstock

Генеральные прокуроры сразу нескольких американских штатов подали иски в суд против Google. Как уточняет New York Post, речь идет о Техасе, Индиане, штате Вашингтон и столичном округе Колумбия. В исковых заявлениях силовики уличают корпорацию в обмане пользователей и слежке за ними.

В частности, по их мнению, Google неоднократно оказывала давление на пользователей своих приложений с целью получения данных об их геолокации. Подобные действия противоречат различным законам о правах потребителей в отдельных штатах.

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В отдельных случаях Google управляла цветовой гаммой приложений, чтобы воздействовать на людей. Утверждается, что в них использовались более темные схемы, которые подталкивали пользователей дать согласие на доступ к их геолокации. Также зафиксированы ситуации, когда корпорация раз за разом настойчиво предлагала пользователям поделиться своим местоположением ради получения подсказок от Google Maps. В итоге полученные сведения использовались для более тонких настроек таргетированной рекламы.

«Неоднократно подталкивая пользователей к включению определенных настроек учетной записи Google, корпорация увеличивает вероятность того, что пользователь сделает это случайно или чтобы от него просто отстали», — написал генеральный прокурор одного из штатов.

«Google заставляет пользователей своих приложений поверить в то, что они полностью контролируют и информацию, которой они делятся с компанией, и то, как эта информация используется. На самом же деле потребители не могут запретить Google собирать и хранить подобные данные, а также извлекать прибыль из сведений об их геолокации», — сказано в иске округа Колумбия.

Журналисты отмечают, что эти исковые заявления стали не первыми в своем роде. В 2020 году с подобным заявлением в суд обращался генеральный прокурор штата Аризона. Однако тогда намеренные изменения в дизайне не были отражены в ходатайстве.

Ранее россиян предупредили об опасной рекламе в Google. Специалисты пояснили, что предложения формируются в зависимости от поисковых запросов каждого конкретного пользователя. При этом в рекламных предложениях россияне могут наткнуться на злоумышленников.

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Артур Галеев
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