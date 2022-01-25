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Девушка-боец UFC бросила стриптиз ради карьеры в MMA

Девушка-боец UFC Ванесса Демопулос: я ушла из стриптиза ради карьеры в единоборствах

Фото: Gary A. Vasquez / USA TODAY Sports / Reuters

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Ванесса Демопулос заявила, что больше не является стриптизершей. Об этом сообщает MMA Fighting.

Спортсменка на турнире UFC 270 одержала победу над Сильваной Суарес в ночь на 23 января. После успеха 33-летняя американка заявила, что бросила стриптиз ради полноценной подготовки к поединку. До этого Демопулос совмещала карьеру в MMA и выступления в ночном клубе.

«Я ушла из танцев где-то шесть или восемь недель назад, чтобы полностью сосредоточиться на единоборствах», — отметила американка. Она также призналась, что опыт танцев на шесте помог ей в освоении приемов бразильского джиу-джитсу.

На счету Демопулос 11 поединков в профессиональном MMA. Она начала выступления в 2017 году. До этого у нее была серия поединков среди любителей.

Николай Костюков
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