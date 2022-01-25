В Киргизии восстановили электроснабжение

В Киргизии было восстановлено электроснабжение. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства энергетики республики Жийде Зоотбекова, передает «Sputnik Кыргызстан».

Она заявила, что подача электричества была восстановлена на всей территории страны. Зоотбекова добавила, что в ночное время на всех подстанциях будет организовано усиленное дежурство.

25 января в Центральной Азии случился массовый сбой, лишивший электричества Казахстан, Киргизию и Узбекистан. По данным казахстанского оператора по управлению электрическими сетями KEGOC, причиной аварии оказалась перегрузка транзитной линии.

Случившийся сбой министр энергетики Киргизии Доскул Бекмурзаев назвал беспрецедентным. При этом он подчеркнул, что называть причины аварии пока рано, а расследованием ее обстоятельств должна будет заняться межгосударственная комиссия.