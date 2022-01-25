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Заработавшая миллионы фунтов модель предпочла простого плотника

Модель с многомиллионным заработком Бонни Локет предпочла простых работящих мужчин

Фото: @bonnielocketxox

Модель из Великобритании, заработавшая миллионы фунтов стерлингов на OnlyFans, рассказала, что предпочитает простых работящих мужчин. Об этом пишет издание Daily Star.

33-летняя Бонни Локет утверждает, что люди ошибаются, если считают ее неприступной особой, которая влюблена только в себя. По ее словам, ей нравятся высокие привлекательные мужчины с рабочими профессиями. В частности, несмотря на многомиллионные заработки модели, парень, с которым она встречается уже девять лет, работает плотником.

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Локет разоблачила и другой миф о себе. Один из ненавистников девушки написал ей, что она, вероятно, еще в школе наслаждалась повышенным вниманием со стороны мужчин. «О, еще как, — со смехом ответила модель. — Мужского внимания было полно, но его вызывали совершенно неправильные вещи». Модель намекнула, что в школе над ней издевались, потому что она была рыжая и неуклюжая.

Ранее сообщалось, что публикация эротических фото на OnlyFans приносит Локет 200 тысяч фунтов стерлингов в месяц. «Думаю, я перестану этим заниматься только в том случае, если это будет физически невозможно, — заявляла она. — В старости тело теряет гибкость, поэтому некоторые позы могут не получаться, но я что-нибудь придумаю».

Олег Парамонов
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