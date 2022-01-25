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Лукашенко заявил о нежелании войнушки

Президент Белоруссии Лукашенко: никто из генералов не хотел бы войны

Фото: пресс-служба администрации президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о нежелании начинать войну. Текст выступления главы государства на церемонии награждения ученых Национальной академии наук доступен на его официальном сайте.

«Я хочу, чтобы вы понимали меня не только как президента, но и как человека, отвечающего за Вооруженные силы. Никакой войнушки ни я, никто из наших генералов и военноначальников не хотел бы», — сказал Лукашенко.

Однако, по его словам, белорусы должны быть готовы к любому развитию событий. «Поймите: дело же не в нас. Как и тогда, и в Отечественную войну 1812 года, в Первую мировую, Великую Отечественную войну… Грубо говоря, мы никому не нужны. Вы знаете, что им надо», — заявил Лукашенко.

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9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись президентские выборы. ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил 80 процентов голосов. Это вызвало массовые акции протеста по всей стране, которые продолжались несколько месяцев.

Сам Лукашенко утверждал, что за происходящим стоит Запад, который хочет уничтожить Белоруссию. По его словам, в НАТО создается военная группировка для захвата западных земель республики. 17 января Лукашенко заявил, что у белорусских границ со стороны Польши и Прибалтики сосредоточено более 30 тысяч военнослужащих, а также военная техника и вооружение.

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София Сарджвеладзе
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