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Группа Måneskin отменила концерт в России

Рок-группа Måneskin перенесла тур по Европе и концерты в России из-за коронавируса

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Итальянская рок-группа Måneskin, которая одержала победу на музыкальном конкурсе «Евровидение-2021», не приедет в Россию с концертом. Об этом музыканты сообщили в Twitter.

Решение отменить тур по Европе в 2022 году было принято из-за ситуации с коронавирусом. Участники группы поблагодарили поклонников за поддержку и пообещали сообщить новые даты мероприятий не позднее 1 марта.

Концерт рокеров в Москве должен был состояться 9 марта, в Санкт-Петербурге — 11 марта.

Ранее Spotify перечислил самые популярные песни лета у россиян. Первую строчку занял трек «Я в моменте» Эльдара Джарахова и Markul. Итальянская рок-группа Måneskin оказалась на местах со второго по четвертое.

В 2021 году победителем международного песенного конкурса «Евровидение» стала рок-группа Måneskin, представлявшая Италию. Коллектив занял первое место, получив 524 балла.

Ксения Назарова
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