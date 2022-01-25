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В Азии первая страна декриминализовала марихуану

Таиланд стал первой азиатской страной, декриминализовавшей марихуану

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Таиланд стал первой страной Азии, фактически декриминализовавшей марихуану. Об этом сообщает Sky News.

Через несколько месяцев жители Таиланда смогут выращивать канабис у себя дома, однако его запрещено будет использовать в коммерческих целях. Это стало возможным после того, как Минздрав удалил марихуану из списка запрещенных веществ. Однако новый закон должны опубликовать в «Королевской газете».

После этого пройдет еще 120 дней, прежде чем люди смогут легально выращивать канабис на собственной территории. При этом новый закон о марихуане не регламентирует рекреационное употребление наркотического вещества, которое продолжит находиться в «серой зоне» права.

14 декабря парламент Мальты одобрил применение каннабиса в рекреационных целях. Это фактически означает легализацию употребления марихуаны. Кроме того, парламент разрешил потребителям каннабиса на законных основаниях выращивать до четырех растений в личных целях.

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Николай Чигасов
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