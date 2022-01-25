В Верховной Раде решили поддержать продажу книг на украинском языке

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий арендные субсидии для книжных магазинов, продающих книги на украинском языке. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

Отмечается, что законопроект решили поддержать 278 депутатов. Сам документ предлагает субсидировать арендные расходы книжным магазинам, которые будут продавать книги на украинском языке, языках Европейского союза (ЕС) и коренных народов Украины. Реализация печатной продукции при этом должна осуществляться с использованием кассовых аппаратов, а сумма субсидии не сможет превышать стоимость аренды или быть больше 20 процентов дохода от продажи литературы в бутике.

Законопроект также предусматривает выдачу гражданам Украины сертификатов на покупку книг, изданных на государственном языке. Их предлагается давать при рождении и при получении паспорта в 14 лет. Сумма сертификата будет достигать трети прожиточного минимума.

Ранее на Украине в силу вступила норма закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», регламентирующая его использование в сфере печатных СМИ. Теперь они смогут издаваться и распространяться в республике на любом другом иностранном языке лишь в том случае, если вместе с этим также печатается тираж на украинском.