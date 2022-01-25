Доктор Мясников предложил отменить массовое тестирование на коронавирус

Врач и телеведущий Александр Мясников отреагировал на предложение Росздравнадзора регулярно тестировать российских работников на коронавирус. В своем Telegram-канале он предложил отменить массовое тестирование и заявил, что омикрон-штамм сделал его бесполезным.

«Прочитал, что Росздравнадзор будет рекомендовать тестировать на COVID-19 два раза в неделю всех сотрудников крупных предприятий. У меня встречное предложение: прекратить массовое тестирование на COVID-19 как таковое, оставить эти тесты как диагностический инструмент в неясных случаях», — заявил специалист.

По мнению доктора, омикрон-штамм сделал бесполезным массовое тестирование на коронавирус. Он считает, что многие страны снимают ограничения, так как они больше не помогают в борьбе с пандемией. «Какой смысл во всем этом, если омикрон независимо от них удваивает число случаев каждые четыре дня? Ну, можно еще стальные латы надеть и шлем с забралом!» — поиронизировал врач.

«Оставьте тесты для выраженных случаев для госпиталей, когда важно знать какой возбудитель вызвал пневмонию, коронавирус ли это и, если да, то какой штамм», — высказался медик. Мясников также призвал всех людей, у которых есть признаки ОРЗ, не посещать больницы без острой необходимости. При этих симптомах он рекомендовал принимать парацетамол и избегать противовирусных препаратов. «Противовирусные работают плохо и показаны в более серьезных случаях. Гормоны, кроверазжижающие и антибиотики просто могут убить», — предупредил специалист.

Ранее 25 января Роскомнадзор в новом проекте рекомендаций предложил тестировать российских работников на коронавирус два раза в неделю. Согласно документу, частота проверок будет зависеть от размера штата. Так, дважды в неделю тестировать сотрудников предложили в тех компаниях, где работает менее 500 человек. В организациях с размером штата от 500 до 1000 человек анализы предложили брать раз в неделю. Также предполагается, что предприятия, на которых работает более тысячи человек, будут проверять работников минимум раз в две недели.