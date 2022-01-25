Навального и Соболь внесли в список террористов и экстремистов
Алексея Навального и Любовь Соболь внесли в список террористов и экстремистов
Учредителя ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Алексея Навального и экс-юриста ФБК Любовь Соболь внесли в список террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.
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Навального и Соболь внесли в список террористов и экстремистов
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