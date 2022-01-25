Миру пообещали сверхвысокие цены на нефть

В 2022 году мир может столкнуться со сверхвысокими ценами на нефть, пообещали аналитики. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные исследования компании Sanford C. Bernstein & Co. Поводом для скачка может стать недоинвестирование отрасли.

По оценкам экспертов, в мире становится все меньше открытых традиционных запасов: в прошлом году их площадь достигла минимума за десятилетие (408 тысяч квадратных метров). Сокращение открытий новых месторождений частично обусловлено пандемией COVID-19, но также и политикой стран по достижению климатических целей в рамках Парижского соглашения.

Это затронуло деятельность гигантов рынка: Shell сократила портфель нефтяных проектов, Equinor и BP отказались от участков на шельфе в Канаде, а Wintershall Dea вышла из проектов в Аргентине и Бразилии. В 2022 году у развития новых нефтяных проектов довольно низкий потенциал на фоне роста инфляции. При этом спрос на нефть в мире не снижается. Так что это рискует привести к скачку цен, как уже было в 2004–2014 годах.

В недавнем отчете Saxo Bank говорится, что «зеленый» переход представляет собой опасность для мировой экономики и еще больше подпитывает энергетический кризис в мире. Одним из главных препятствия для роста является недостаточное инвестирование в добычу ископаемых видов топлива, которые пока остаются основным источником энергии, ведь новые источники еще не могут их заменить.

Ранее в январе аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs предсказали, что стоимость нефти вырастет выше 100 долларов за баррель. Основными драйверами роста аналитики назвали общий рост мирового спроса, сокращение добычи в некоторых странах-участницах сделки ОПЕК+, а также высокую промышленную активность в Китае.