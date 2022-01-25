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Нганну рассказал об угрозах от UFC перед защитой титула

UFC пригрозил судебным иском чемпиону организации в тяжелом весе Фрэнсису Нганну

Фото: Gary A. Vasquez / USA TODAY Sports / Reuters

Камерунский и французский боец смешанного стиля (MMA) Фрэнсис Нганну заявил, что получил сообщение с угрозой подать на него в суд от Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) накануне поединка в рамках промоушена. Об этом сообщает Bloody Elbow.

22 января агент 35-летнего тяжеловеса получил анонимные угрозы, из которых следовало, что Нганну грозит иск от организации за попытки согласовать боксерский поединок. Сообщение поступило непосредственно перед турниром UFC 270, где камерунцу предстояло впервые защищать титул чемпиона в бою с французом Сирилом Ганом. По словам Нганну, UFC подозревает его в связях с командой звезды YouTube Джейка Пола.

После победы на UFC 270 Нганну намекнул на готовность провести боксерский поединок с британцем Тайсоном Фьюри. Оба спортсмена не раз выражали интерес к встрече на ринге. Кроме того, камерунец пожаловался на то, что не чувствует себя свободным человеком из-за условий контракта с UFC.

Нганну выступает в UFC с 2015 года. Он завоевал чемпионский пояс, победив американца Стипе Миочича.

Николай Костюков
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