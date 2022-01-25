Коронавирус стал легче проникать в организм человека через глаза

Данные последних исследований показывают, что омикрон-штамм стал легче других вариантов коронавируса проникать в организм человека через слизистую оболочку глаза. Об этом «Ленте.ру» рассказала офтальмолог, доктор медицинских наук, эксперт комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова, комментируя слова генетика Андрея Исаева о появлении «ворот» для проникновения омикрона в организм.

«Последние данные говорят, что омикрон более контагиозен в том, что касается слизистой оболочки глаза», — заявила Шилова.

При этом она подчеркнула, что информация о способности коронавируса попадать в организм через слизистую органов зрения появилась еще в самом начале пандемии. Тогда же возникли первые рекомендации мыть руки и не касаться глаз.

При этом у омикрона нет каких-либо специальных механизмов, облегчающих ему заражение через зрительные органы, отметила Шилова. Его способность преодолевать слизистую глаза связана в первую очередь с общим ростом заразности.

Кроме того, Шилова заявила, что прямой корреляции между путем заражения и общей тяжестью заболевания нет. «Это просто путь проникновения. На начало пандемии звучали цифры в пять-семь процентов, приходящихся на заражения через оболочку глаз», — добавила офтальмолог.

Ранее генетик Андрей Исаев назвал глаза «воротами» для омикрон-штамма. По его словам, новый вариант коронавируса стал чаще заражать через зрительные органы. При этом первым симптомом при таких заражениях является конъюнктивит, добавил он.