В ДНР заподозрили «Правый сектор» в намерении создать заградотряды из боевиков

В ДНР заявили о том, что располагают информацией о прибытии боевиков «Правого сектора» (организация запрещена в России) в район линии соприкосновения в Донбассе. Об этом РИА Новости рассказал представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

По его словам, не исключено, что данных бойцов будут использовать в качестве заградотрядов или групп зачистки.

18 января замначальника минобороны ДНР Эдуард Басурин рассказал, что радикалы из «Правого сектора» были замечены в зоне ответственности 1-го отдельного батальона морской пехоты 36-й бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Павлополь. Вместе с ними там находились офицеры 74 центра информационно-психологических операций и съемочная группа украинского телеканала. По словам Басурина, националисты раздавали интервью, представляясь военнослужащими ВСУ.

