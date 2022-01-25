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Псаки не согласилась с оценкой Киева об отсутствии угрозы «наступления России»

Джен Псаки: США продолжают видеть агрессивные действия России на границе с Украиной

Джен Псаки. Фото: Leah Millis / Reuters

В США не согласились с мнением министра обороны Украины Алексея Резников об отсутствии угрозы «наступления России», а также с его призывом «не сеять паники». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает РИА Новости.

«Никто не может прочитать мысли президента Путина или российского руководства... Но мы видели, что есть ряд приготовлений, в том числе 100 тысяч военных на границе», — подчеркнула представитель Белого дома. По словам политика, США продолжают видеть «агрессивные действия и приготовления» РФ на границе с Украиной.

Ранее Псаки заявила, что у президента США Джо Байдена нет ни желания, ни времени отправлять американские войска на Украину. «Просто для ясности: у президента нет ни намерений, ни интереса, ни желания отправлять войска на Украину», — сказала она. Политик подчеркнула, что решение привести 8,5 тысячи американских военных в состояние повышенной готовности к переброске в Европу приняли только для «поддержки восточного фланга НАТО».

Марина Совина
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