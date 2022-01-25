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В российском регионе запретили выпускать собак на волю из приютов

Глава Бурятии Цыденов подписал указ об обеспечении защиты жителей от бродячих собак

Фото: Shutterstock

Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ, касающийся обеспечения защиты жизни и здоровья местных жителей от бродячих собак. Об этом сообщается на официальном портале республики.

Документ запрещает возвращать на волю собак из приютов. Под действие указа попадают животные выше 25 сантиметров в холке, а также находящиеся в перечне опасных пород, в том числе метисы.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу правительства российского региона, решение принято властями до корректировки действующего федерального законодательства, которое регулирует ответственное обращение с животными.

«Глава региона исходит из интересов граждан, из их конституционных прав», — добавили в пресс-службе.

Ранее депутат заксобрания Забайкальского края Александр Михайлов заявил, что бродячих собак следует расстреливать, а их защитников — «ставить к стенке». Помимо этого, он призвал разобраться, откуда у них имеются средства на свою деятельность.

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Никита Абрамов
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