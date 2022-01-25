Определены районы Москвы с быстро дорожающими съемными квартирами

За последний год (к январю 2022-го) самое значительное повышение средней ставки аренды жилья в Москве отмечено в районе Люблино — на 19 процентов, до 44 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют материалы агентства «ИНКОМ-Недвижимость», предоставленные «Ленте.ру».

Второе место рейтинга районов с быстро дорожающими съемными квартирами заняла Некрасовка, где усредненная стоимость найма за указанный период выросла на 17 процентов, до 35 тысяч рублей. Третье досталось району Южное Бутово — там ставка прибавила 13 процентов (до 36 тысяч рублей).

В топ-10 также вошли районы Кузьминки, Головинский, Гольяново, Выхино-Жулебино, Марьино, Марфино и Сокол, определили аналитики.

«Повышение средней цены обусловлено высоким спросом, который съедает самые экономичные и ликвидные варианты, — поясняют эксперты. — Наибольшим интересом у арендаторов в 2021 году пользовались объекты в ценовых сегментах "эконом" и "бизнес": недорогие лоты востребованы всегда, спрос на более дорогостоящее предложение обеспечила возобновившаяся в Москве бизнес-активность».

Ранее сообщалось, что в январе 2022 года средняя стоимость долгосрочной аренды жилья снизилась в большинстве крупнейших городов России. Дальнейшего сокращения ставок участники рынка недвижимости не ожидают.