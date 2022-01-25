Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Определены районы Москвы с быстро дорожающими съемными квартирами

«ИНКОМ-Недвижимость»: ставка аренды жилья в районе Люблино за год выросла на 19 процентов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

За последний год (к январю 2022-го) самое значительное повышение средней ставки аренды жилья в Москве отмечено в районе Люблино — на 19 процентов, до 44 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют материалы агентства «ИНКОМ-Недвижимость», предоставленные «Ленте.ру».

Второе место рейтинга районов с быстро дорожающими съемными квартирами заняла Некрасовка, где усредненная стоимость найма за указанный период выросла на 17 процентов, до 35 тысяч рублей. Третье досталось району Южное Бутово — там ставка прибавила 13 процентов (до 36 тысяч рублей).

В топ-10 также вошли районы Кузьминки, Головинский, Гольяново, Выхино-Жулебино, Марьино, Марфино и Сокол, определили аналитики.

Материалы по теме:
«Вопрос национальности стоит очень остро» В Москве все сложнее снять квартиру. Каких жильцов не любят в столице?
«Вопрос национальности стоит очень остро»В Москве все сложнее снять квартиру. Каких жильцов не любят в столице?
20 октября
Россиянам надоели квартиры в мегаполисах. Почему жить в деревне теперь модно?
Россиянам надоели квартиры в мегаполисах.Почему жить в деревне теперь модно?
12 ноября

«Повышение средней цены обусловлено высоким спросом, который съедает самые экономичные и ликвидные варианты, — поясняют эксперты. — Наибольшим интересом у арендаторов в 2021 году пользовались объекты в ценовых сегментах "эконом" и "бизнес": недорогие лоты востребованы всегда, спрос на более дорогостоящее предложение обеспечила возобновившаяся в Москве бизнес-активность».

Ранее сообщалось, что в январе 2022 года средняя стоимость долгосрочной аренды жилья снизилась в большинстве крупнейших городов России. Дальнейшего сокращения ставок участники рынка недвижимости не ожидают.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Песков ответил Кадырову про Украину фразой «к нашей радости, президент — Путин»
Российский врач назвал отличительную черту омикрона у детей
17-летнюю россиянку нашли мертвой в студенческом общежитии
Джонсон предупредил Украину о «молниеносной войне» с Россией
Назван комфортный для выплаты ипотеки доход
В Греции из-за снегопада в пробке застряли три тысячи автомобилей
В Ереване отменили концерт обвиненного в сатанизме Моргенштерна
В Москве усилят контроль за COVID-ограничениями
Министр обороны Украины заявил о готовности встретиться с Шойгу
Автобус врезался в дом в Лондоне
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter