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Министр обороны Украины заявил о готовности встретиться с Шойгу

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил о готовности к переговорам с Шойгу

Фото: РИА Новости

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о готовности встретиться с российским коллегой Сергеем Шойгу в рамках международных переговоров и с участием иностранных партнеров Киева. Об этом 25 января сообщает LB.ua.

«Если вдруг в рамках переговоров на площадке в Брюсселе или на площадке в Мюнхене с участием наших партнеров, министров обороны Соединенных Штатов, Соединенного Королевства и Северной Ирландии, будет предложено встретиться — я буду готов встретиться», — сказал глава Минобороны журналистам.

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Ранее Резников заявил, что украинская разведка не наблюдает фактов, подтверждающих скорое наступление России. «Такой угрозы нет. Поэтому я прошу не сеять паники. Война со стороны РФ развязана против Украины с 2014 года в виде оккупации Крыма», — отметил он.

В последние месяцы в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе российского нападения на Украину. Москва отрицает наличие каких-либо агрессивных планов. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что, прикрываясь якобы скорым вторжением России, Киев вместе с Западом сами готовят провокации.

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София Сарджвеладзе
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