В Турции рассказали о желании США втянуть Россию в войну

Турецкий военный эксперт Абдуллах Агар в эфире телеканала Haber Turk заявил о желании США втянуть Россию в войну. По его словам, Штаты спровоцировали РФ начать наступление на Украину, приближаясь к ее границам. Цитату эксперта приводит Telegram-канал «Повестка дня Турции».

«Никто не знает, на что способна Москва», — рассказал он, отвечая на вопрос о том, может ли российская сторона начать нападение на Киев. Однако Агар убежден, что вина за войну, которая может начаться между сторонами, лежит на Вашингтоне.

«Америка говорит: я приближаюсь к твоим границам, включая страны вокруг тебя в НАТО. Россия ответила: нет, я не позволю тебе это сделать, ты не можешь угрожать моим границам, иначе я сделаю ответный шаг», — объяснил военный эксперт.

По его мнению, если Вашингтон и в дальнейшем будет оказывать на Москву давление, ей придется ввести войска на украинскую территорию, что, в свою очередь, приведет к жестким санкциям. Агар убежден, что этот процесс будет напоминать развал СССР, потому что также поможет сплотить силы НАТО.