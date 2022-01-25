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В Турции рассказали о желании США втянуть Россию в войну

Турецкий военный эксперт Агар: США спровоцировали Россию начать наступление на Украину

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Турецкий военный эксперт Абдуллах Агар в эфире телеканала Haber Turk заявил о желании США втянуть Россию в войну. По его словам, Штаты спровоцировали РФ начать наступление на Украину, приближаясь к ее границам. Цитату эксперта приводит Telegram-канал «Повестка дня Турции».

«Никто не знает, на что способна Москва», — рассказал он, отвечая на вопрос о том, может ли российская сторона начать нападение на Киев. Однако Агар убежден, что вина за войну, которая может начаться между сторонами, лежит на Вашингтоне.

«Америка говорит: я приближаюсь к твоим границам, включая страны вокруг тебя в НАТО. Россия ответила: нет, я не позволю тебе это сделать, ты не можешь угрожать моим границам, иначе я сделаю ответный шаг», — объяснил военный эксперт.

По его мнению, если Вашингтон и в дальнейшем будет оказывать на Москву давление, ей придется ввести войска на украинскую территорию, что, в свою очередь, приведет к жестким санкциям. Агар убежден, что этот процесс будет напоминать развал СССР, потому что также поможет сплотить силы НАТО.

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Виктория Кондратьева
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