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В Казахстане отстранили от должности главу госбанка

Глава Банка развития Казахстана Саркулов досрочно лишился полномочий
Абай Саркулов

Абай Саркулов. Фото: «Банк Развития Казахстана»

Глава Банка развития Казахстана (БРК) Абай Саркулов был досрочно лишен полномочий. Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

Отмечается, что Саркулов был отстранен от должности председателя правления и члена совета директоров БРК решением единственного акционера АО «НУХ «Байтерек».

Исполняющей обязанности главы банка назначена бывший заместитель председателя правления Сандугаш Кенжебаева.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству полностью перестроить работу БРК. При этом он указал на то, что в настоящее время структура выполняет функцию «личного банка для избранного круга лиц».

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Георгий Нестеров
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