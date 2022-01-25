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Назван один из главных страхов помощников Байдена

Политолог Дудаков: оппоненты Байдена используют против него скандал с журналистом Fox News
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Carlos Barria / Reuters

Оппоненты президента США Джо Байдена будут использовать против него скандал с журналистом Fox News Питером Дуси, считает политолог-американист Малек Дудаков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру». По его словам, один из главных страхов помощников Байдена — неосторожные выражения, за которые потом приходится оправдываться.

Дудаков усомнился в том, что скандал с невовремя включенным микрофоном мог подстроить какой-либо провокатор из команды Байдена.

Мы видим по утечкам из Белого дома, что все помощники стараются минимизировать его контакты с прессой, боясь того, что он постоянно оговаривается. И чуть ли не главный страх, что он скажет что-то неприятное, и потом придется за него оправдываться

Малек ДудаковПолитолог

По словам политолога Дудакова, оппоненты Байдена используют этот скандал, чтобы продолжить риторику о его несдержанности. «Они, в принципе, об этом уже говорят, что он человек несдержанный, чересчур эмоциональный, не способен выполнять функции президента. И, конечно же, будут указывать на лицемерие Байдена и в целом демократов, которые в течение долгого времени обвиняли [предыдущего президента США Дональда] Трампа в том, что он нелицеприятно выражается в отношении прессы», — отметил Дудаков.

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Из либеральной публики никто не возмущается, так как журналист оппозиционного Байдену консервативного телеканала Fox News задал острый и несогласованный вопрос, пояснил политолог. «Если бы Трамп высказал что-нибудь такое в отношении, например, журналиста CNN, то уровень истерики в Вашингтоне был бы очень высокий и его бы всячески обвиняли в том, что он буквально препятствует работе четвертой ветви власти в виде прессы», — подчеркнул он.

На отношении к Байдену избирателей скандал вряд ли скажется, считает политолог, так как он довольно мелкий. Их, в первую очередь, волнуют более насущные проблемы, такие как экономика, инфляция, миграция и другие.

Ранее Байден назвал журналиста Fox News Питера Дуси «тупым сукиным сыном» в прямом эфире. Это случилось на встрече с экономическими советниками, на которой присутствовали представители СМИ. Предположительно, президент думал, что микрофон выключен. Впоследствии он позвонил журналисту и сказал, что в этом не было ничего личного.

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Екатерина Смирная
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