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Известный комик с ТНТ высмеял обрушение курса рубля

Комик Соболев пошутил об обрушении курса рубля, сняв видео в образе сына депутата

Экс-резидент Comedy Club на телеканале ТНТ и ведущий шоу «Прожарка» на ТНТ4 Илья Соболев высмеял в своем Instagram новости об обрушении курса рубля. Известный юморист снял видео, в котором предстал в образе воображаемого сына некоего депутата и высказался о последствиях обесценивания национальной валюты.

«Мой папа сказал, что рубль обесценивается, и поэтому могут вырасти цены на продукты. Наши горничные могут теперь покупать меньше еды», — пошутил комик. Соболев, не выходя из образа, также иронично отметил, что горничные семьи депутата будут голодать, в связи с чем их «придется усыпить».

«Ну ничего, мы наймем пухленьких [горничных], и пухленькие будут работать без еды дольше», — добавил юморист. Он попрощался с аудиторией, пошутив о том, что отправился стрелять по слоновьим бивням.

Ранее стало известно, что Центробанк на фоне падения рубля с 24 января приостановил покупку иностранной валюты. Уточнялось, что решение было принято для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков.

24 января рубль в ходе торгов на Московской бирже обвалился на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Российская валюта рухнула по отношению к доллару до более чем годового минимума. На вечерних торгах курс доллара достиг 78,98 рубля, курс евро — 89,21 рубля.

Маргарита Щигарева
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