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В СПЧ заявили о проблемах в развитии у девятилетней студентки МГУ

Член СПЧ Асмолов: у девятилетней студентки МГУ Тепляковой есть проблемы с развитием
Александр Асмолов

Александр Асмолов. Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

У девятилетней студентки психологического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) Алисы Тепляковой есть проблемы с развитием. Об этом заявил член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Асмолов в интервью News.ru.

«Есть закон неравномерного развития высших психических функций: памяти, внимания, мышления и так далее. Когда в контексте этого закона начинается дрессура одной функции и ее мускулизация, у других функций происходит дисфункция», — сказал Асмолов.

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По его мнению, отец Тепляковой сконструировал мнемотехнические приемы, которые помогают ему в подготовке дочери. Среди этих приемов есть натаскивание памяти, считает член СПЧ.

Асмолов отметил, что нужно прекратить вкладывать в девятилетнюю студентку МГУ знания, как в робота. Важно развивать ее личность и поддерживать в сложных обстоятельствах, чтобы не усугубить ситуацию.

Ранее Александр Асмолов посоветовал найти для девятилетней студентки МГУ другие формы обучения. Он полагает, что Алиса может учиться в школе юного психолога или на программах дополнительного образования. Член СПЧ также призвал обдумать, как помочь девочке и нивелировать дисгармонию между познавательным и личностным развитием.

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Анастасия Шейкина
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