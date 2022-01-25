Названы четыре скрытых симптома омикрона

У заболевших омикроном наблюдается широкий спектр симптомов, часть из которых можно принять за проявление других заболеваний. Об этом эксперты рассказали The Sun.

В частности, к скрытым симптомам этого штамма коронавируса относится усталость. Согласно исследованиям, чувство переутомления наблюдается у 62 процентов пациентов с коронавирусом. Как отметил врач общей практики Сачин Награни (Sachin Nagrani), усталость может быть как ранним признаком заражения COVID-19, так и возникнуть по другой причине.

Другим неявным симптомом омикрона является боль в мышцах и ломота в теле, которые обусловлены реакцией организма на коронавирус. Помимо этого ученые выяснили, что у некоторых пациентов с омикроном и дельта-штаммом наблюдается потеря аппетита.

Кроме того, тошнота и диарея также могут свидетельствовать о заражении COVID-19. При этом специалисты отметили, что данные симптомы часто сопровождаются другими ключевыми проявлениями коронавируса, такими как боль в горле или потеря обоняния.

Ранее российский врач-педиатр «Инвитро-Урал» Алена Михайлова рассказала, что омикрон-штамм COVID-19 у детей может проявляться в виде сыпи на коже. Также бывают лихорадка, сухой кашель, затрудненное дыхание, боль в горле, заложенность носа, насморк.