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Диетолог назвала лучший напиток для замедления старения

Диетолог Д’Анджело: зеленый чай замедляет старение

Фото: Arseniy Kapran / Unsplash

Американский диетолог Кортни Д’Анджело назвала продукт, который помогает замедлить старение. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!

По словам эксперта, лучшим напитком такого рода является зеленый чай. «Зеленый чай богат антиоксидантами, которые обладают множеством полезных для здоровья свойств, — объясняет Д’Анджело. — В частности, они усиливают иммунную систему, ослабляют воспалительные процессы и стимулируют синтез коллагена, благодаря которому кожа выглядит более молодой».

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Диетолог отмечает, что даже таким полезным напитком можно злоупотребить. «Лучше не пить слишком много зеленого чая, так как он содержит кофеин, а избыточное употребление кофеина сопровождается всеми негативными эффектами, которые с этим связаны».

Ранее сообщалось, что диетологи назвали шпинат продуктом, который может положительно влиять на зрение и здоровье костей. Подобными свойствами обладает и зеленый чай, также предупреждающий возникновение проблем с сердцем и сахарного диабета второго типа.

Олег Парамонов
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