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Захарова указала на фейк с вооруженной «простой гражданкой Украины» в The Times

Мария Захарова: The Times опубликовала фейк с вооруженной «простой гражданкой Украины»
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Мария Захарова / Facebook

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова указала на фейк, который опубликовала британская газета The Times, выдав фотографию вооруженной участницы Сил территориальной обороны (СТО) Украины за простую гражданку. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

Захарова обратила внимание на публикацию издания, под заголовком которой размещена фотография «простой гражданки Украины" с карабином Z-15 наперевес, готовящейся на своей киевской кухне отражать российскую угрозу».

Однако, как отметила Захарова, «Марьяна Жагло оказалась простой украинской женщиной из Сил территориальной обороны Украины (это ребрендинг "тербатов"). А обмундирование, которое она раздобыла, британским. Очередная фейковая история про боевиков, из которых западная пропаганда делает антироссийских "борцов за свободу"».

Ранее Мария Захарова ответила на статью французского издания Figaro о «бескомпромиссном дипломате» с лицом без намека на улыбку, посвященную министру иностранных дел России Сергею Лаврову, публикацией кадров с его улыбкой. В комментарии к видео она отметила, что такого смешного фейка о России западные СМИ еще не выдавали. «Это невозможно придумать. Но у "Фигаро" получилось», — написала дипломат о публикации французского издания.

Марина Совина
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