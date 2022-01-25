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Толстого не избрали вице-спикером ПАСЕ

Петра Толстого не избрали на пост вице-спикера ПАСЕ в ходе заседания зимней сессии
Петр Толстой

Петр Толстой. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Главу российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и вице-спикера Госдумы Петра Толстого не избрали на пост заместителя председателя этого парламентского органа Совета Европы в ходе заседания зимней сессии. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил председатель заседания, 185 участников сессии проголосовали, Толстой получил 79 голосов «за», в то время как количество голосов «против» составило 106. «Это означает, что он (Петр Толстой — прим. «Ленты.ру») не получил достаточной поддержки и не был избран вице-председателем ПАСЕ», — резюмировал он.

В постпредстве России при Совете Европы уточнили, что одно из мест вице-председателя ПАСЕ остается зарезервированным за РФ. После голосования оно останется вакантным, и российская делегация снова сможет заявить своего кандидата на эту должность уже на пленарной сессии ПАСЕ в конце апреля. Кандидатуру определит сама делегация.

Один из участников российской делегации, депутат Госдумы Евгений Попов сообщил, что планируется повторно заявить кандидатуру Петра Толстого.

18 января Толстого избрали главой российской делегации в ПАСЕ. По словам главы комитета Госдумы по международным вопросам Леонида Слуцкого, в январской сессии Ассамблеи, которая пройдет в период с 24 по 28 января, российская делегация примет участие в дистанционном формате.

24 января депутат Верховной Рады, член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко был избран на пост вице-президента комитета по миграции, беженцам и перемещенным лицам, став таким образом первым украинцем, кого избрали на этот пост.

Марина Совина
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