Песков оценил заявление Кадырова о тратах на Чечню

В России нет инвестиционно безнадежных регионов, есть резервы для развития отраслей и повышения инвестиционной привлекательности. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, оценивая слова главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что республика не продержится и трех месяцев без поддержки федерального центра. Его цитирует РИА Новости.

«Мы знаем, что есть в России регионы, которые изрядно в этом преуспели. Есть регионы, которые преуспели менее и которым предстоит еще наверстывать недоработки», — сказал пресс-секретарь президента России, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле Чечню инвестиционно безнадежным регионом.

В понедельник, 24 января, Кадыров сообщил, что правительство России выделяет 300 миллиардов рублей в год на содержание Чечни и без этих денег регион не сможет прожить и трех месяцев, поскольку на его территории нет «ни газа, ни нефти, ни света». «Я ищу уже семь лет, но не могу найти ни одного инвестора, чтобы занимался переработкой. Без России мы не выживем. Если нам другое предлагают, пусть напишут нам экономическую модель. Аллах дал нам шанс жить и развиваться», — добавил политик.