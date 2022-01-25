В США усомнились в необходимости войны с Россией

США не имеет никакой выгоды в поддержке Украины, такая позиция лишь обостряет бесполезную конфронтацию с Россией и подталкивает Москву к союзу с Пекином. Об этом заявил американский политический обозреватель и ведущий Такер Карлсон в эфире шоу Tucker Carlson Tonight на телеканале FOX News.

«Украина не представляет никакого стратегического интереса для США. Ни один разумный человек не стал бы выступать за войну с Россией из-за Украины. Никто не считает, что эта война сделает Америку более безопасной, сильной или процветающей», — заявил обозреватель.

Телеведущий усомнился в необходимости конфликта с Россией. По его мнению, Вашингтон сам подталкивает Москву на сближение с Китаем, который с каждым годом наращивает экономическую и военную мощь.

«Администрация [президента США Джо] Байдена преуспевает в том, чтобы продолжать стимулировать двух наших главных конкурентов к союзу друг с другом. Китайцы, должно быть, в полном восторге. Они наблюдают, как весь истеблишмент США на полной скорости движется прочь от Азии», — рассказал обозреватель.

Карлсон указал на то, что главный выгодополучатель от роста напряженности — военно-промышленный комплекс США. Из числа тех, кто в американских СМИ особенно яро поддерживает введение жестких санкций и усиление военного контингента, он выделил Майкла Викерса, помощника министра обороны США по специальным операциям и члена советника директоров BAE Systems — крупнейшей компании в мире по производству вооружений, а также медиакомпанию Politico, которая спонсируется концерном Lockheed Martin.

25 января турецкий военный эксперт Абдуллах Агар в эфире телеканала Haber Turk заявил о желании США втянуть Россию в войну. По его словам, Штаты спровоцировали Москву начать наступление на Украину, приближаясь к ее границам.

Ранее официальный представитель государственного департамента США Нед Прайс заявил о неготовности США идти на уступки России по гарантиям безопасности. Также американские власти отказались идти на компромисс в вопросе политики «открытых дверей» НАТО.