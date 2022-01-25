Российские чиновники устроили вечеринку с алкоголем в здании министерства

Сотрудники калужского министерства экологии устроили вечеринку с алкоголем, сигаретами и пистолетом в здании ведомства и попали на видео. Запись инцидента появилась в одном из калужских пабликов в соцсети «ВКонтакте».

По данным местных СМИ, на опубликованных кадрах — замминистра природных ресурсов и экологии Калужской области, начальник управления экологического надзора Минприроды Иван Глумов. На записи также видно, что у него в руках что-то внешне похожее на пистолет.

Губернатор российского региона Владислав Шапша рассказал изданию «Подъем», что ролик, где чиновники выпивают и матерятся, снимали еще перед Новым годом. Утром 25 января ему доложили, что все четверо участников инцидента уволены. Он также отметил, что на видео ненастоящее оружие.

«Это был пластмассовый пистолет, игрушечный, который ему же и подарили эти коллеги, которые снимали все», — сообщил Шапша.

Министр природных ресурсов и экологии Калужской области Владимир Жипа заявил, что после случившегося в ведомстве проводится служебная проверка. Он пообещал принять «все необходимые меры, чтобы подобные ситуации не повторились».

В ноябре 2021 года в сети появилось видео с вечеринки в честь назначения Вячеслава Старченко на должность мэра города Прокопьевска в Кузбассе, которую он устроил во время траура в Кемеровской области.

