Вечеринка мэра во время траура в российском регионе попала на видео

Вечеринка в честь назначения мэра города Прокопьевска в Кузбассе Вячеслава Старченко на должность, которую он устроил во время траура в Кемеровской области, попала на видео. Ролик публикует Mash в своем Telegram-канале.

На кадрах видны накрытые столы и, по меньшей мере, 15 гостей. Автор видеоролика спрашивает у собравшихся, проходит ли в зале корпоратив, и предупреждает их о ведущейся в прямом эфире съемке. Затем один из присутствующих выталкивает оператора в коридор.

Ранее сообщалось, что Старченко снят с поста. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отметил, что у присутствующих на вечеринке «по-видимому, нет сердца», а позволившего себе банкет главу города отправили в отставку. Старченко вступил в свою должность 25 ноября. Таким образом он пробыл на посту один день.

О ЧП в кузбасской шахте «Листвяжная» стало известно утром 25 ноября. В результате аварии погиб 51 человек, еще 63 пострадали. В этот же день губернатор Кузбасса Сергей Цивилев объявил трехдневный траур в регионе по горнякам и спасателям, которые погибли на шахте. Он продлится с 26 по 28 ноября.