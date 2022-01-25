Байден заявил о планах отправить в Европу американские ВС из-за Украины

Президент США Джо Байден в ближайшее время примет решение об отправке части ВС США в Европу из-за напряженности на Украине. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА Новости.

«Я, возможно, отправлю часть этих сил в ближайшее время. Просто потому, что на это требуется время», — сказал Байден. По словам американского лидера, решение об отправке сил будет зависеть от дальнейших действий президента России Владимира Путина.

Байден также подчеркнул, что повышенная готовность ВС США является не провокацией, а необходимостью для поддержки восточноевропейских стран-членов НАТО, которые находятся в опасности из-за близости к России.

Ранее лидеры Великобритании, США и ЕС обсудили «беспрецедентный пакет санкций» в отношении России в случае обострения конфликта вокруг Украины. Политики решили, что в случае российского вторжения на Украину нужно предпринять карательный ответ, в том числе ввести «беспрецедентный пакет санкций».