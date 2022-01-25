Москвичи установили рекорд продаж жилья

В 2021 году на вторичном рынке жилья в Москве установлен абсолютный рекорд по числу заключенных сделок, говорится в материалах столичного управления Росреестра, имеющихся в распоряжении «Ленты.ру». За 12 месяцев в городе зарегистрировали почти 171 тысячу переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилой недвижимости.

Данный показатель в 1,1 раза (плюс 15 процентов) превышает результат 2020 года (тогда провели около 148 тысяч сделок — прим. «Ленты.ру»). Только в декабре 2021-го в столице продали больше 20 тысяч объектов на вторичном рынке — это максимальное месячное значение за все годы статистических наблюдений.

В Росреестре объем переходов прав на вторичном рынке называют небывалым. «Ранее максимальный показатель мы фиксировали в 2020 году — 148 тысяч [сделок], — отмечается в предоставленных материалах. — Декабрь традиционно показал высокую активность и вывел год в лидеры».

Ранее россиянам отсоветовали вкладываться в московское жилье — как отметили участники рынка, покупка квартир в столице для сдачи в аренду становится все менее выгодной. Средняя доходность от сдачи столичных «однушек» снизилась за год с 6 до 5,4 процента.