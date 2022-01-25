Аргентина решила передать ВОЗ данные испытаний «Спутника V»

Министр здравоохранения Аргентины Карла Виссотти рассказала, что власти страны решили передать Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) данные исследований эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник V», чтобы способствовать ее скорейшему одобрению. Об этом она рассказала в эфире радиостанции La Red.

«Нас попросили поделиться всей имеющейся у нас информацией об эффективности как "Спутника V", так и китайских CanSino и Sinopharm», — сказала она.

Виссотти добавила, что эксперты ВОЗ, проводящие оценку, нуждаются в данных об эффективности «из реальной жизни».

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко предположил, что эксперты ВОЗ прибудут в Россию ориентировочно в феврале. Эксперты организации заявляли ранее, что ожидают в конце января дополнительные сведения от российской стороны по «Спутнику V» в рамках процедуры рассмотрения запроса на включение вакцины в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения (Emergency Use Listing, EUL).