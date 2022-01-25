Стали известны подробности взрыва гранаты в Приморье

Мужчина взорвал гранату в одном из жилых домов Арсеньева Приморского края после драки. Об этом «Ленте.ру» рассказала местная жительница Елена Смирнова.

«В четвертой малосемейке произошла драка. Мужчина пошел за подмогой, позвал друзей, где-то взял гранату, кинул, из-за чего произошел взрыв. Он погиб, остальные пострадали», — рассказала она.

Жительница соседнего дома Валентина Стальмакова рассказала «Ленте.ру», что услышала взрыв около 20:00. «Слышала хлопок, такой, что у нас выключатели повылетали, через минут пять проехала скорая. Собиралась в магазин и передумала», — добавила она.

Ранее, 25 января, в Следственном комитете по Приморскому краю сообщили, что на шестом этаже жилого дома по улице Островского в городе Арсеньев произошел взрыв, в ходе которого погиб один мужчина, еще пять человек пострадали. Последствия взрыва попали на видео. Официальный представитель ведомства Аврора Римская в разговоре с «Лентой.ру» заявила, что по данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.

