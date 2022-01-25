Главе ВОЗ предложили сохранить занимаемую должность на еще один срок

Исполнительный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предложил действующему главе организации Тедросу Аданому Гебрейесусу сохранить занимаемую должность еще на пять лет. О выдвижении кандидатуры главы ВОЗ на второй пятилетний срок сообщает ТАСС.

Согласно Уставу ВОЗ, гендиректор организации назначается на сессии Всемирной ассамблеи по представлению Исполкома организации. Окончательное решение будет принято в ходе тайного голосования на ассамблее, которая пройдет в Женеве с 22 по 28 мая.

Известно, что Гебрейесуса, занимающего упомянутую должность с 2017 года, ранее предложили оставить на еще один срок 28 из 194 стран-членов организации. На сегодняшний день он является единственным претендентом на пост гендиректора ВОЗ.

Ранее глава ВОЗ оценил вероятность появления новых штаммов коронавируса. Гебрейесус также призвал изменить модель распространения вакцин от COVID-19 в мире. Он добавил, что в противном случае человечество может вступить во вторую еще более разрушительную фазу вакцинного неравенства.