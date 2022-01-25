Захарова напомнила Псаки о катастрофическом выводе войск из Афганистана

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки о заявлениях американских политиков и военных, касающихся ситуации вокруг вывода войск США из Афганистана: они сами охарактеризовали его как провал. Так дипломат ответила на слова Псаки о том, что российские эксперты занимались «пропагандой», комментируя события 2021 года. Слова Захаровой опубликованы в Telegram-канале.

Она напомнила, что даже председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, бывший координатор американских операций в Афганистане генерал Дуглас Льют и другие американские эксперты и политики также оценили уход американских войск из Афганистана как «стратегический провал».

«[Их] мы тогда тоже записываем в ряды "российской пропаганды". Как и десятки тысяч американских экспертов, которые охарактеризовали события августа 2021-го как колоссальный провал Вашингтона», — возмутилась Захарова, комментируя обвинения Псаки.

Слова американского пресс-секретаря прозвучали во время пресс-конференции. Журналисты спросили Псаки о том, как она может прокомментировать слова ряда российских политиков о желании Вашингтона использовать Киев в качестве своей «пешки».