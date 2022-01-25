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Россиянам назвали способ сэкономить при покупке жилья

Профессор МГСУ Кулаков: покупка у банка залоговой квартиры поможет сэкономить на жилье

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В ближайшие два года россияне могут начать чаще приобретать у банка залоговые квартиры. Об этом рассказал президент «Региональной ассоциации оценщиков», профессор МГСУ Кирилл Кулаков, сообщает «Российская газета».

Эксперт назвал такой вариант покупки жилья одним из способов сэкономить на фоне существенного роста цен на недвижимость. Ипотека с господдержкой доступна не только людям с устойчивым доходом, но и тем, кто находится в зоне кредитного риска. Кулаков утверждает, что условия льготной ипотеки способствуют расторжению договоров кредитования, а банки стараются реализовать такие квартиры как можно быстрее, поэтому готовы снизить цену.

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Среди преимуществ такого варианта эксперт назвал «гарантию юридической чистоты» сделки: жилье уже было проверено банком. Приобрести залоговую недвижимость можно с помощью аукционов, информация о которых располагается на сайтах кредитных организаций. Скидка на такое жилье может достигать 20-30 процентов, считает Куликов. При этом эксперт отметил и минусы: квартиру нельзя посмотреть до приобретения, а новому хозяину переходят долги по капремонту от предыдущего владельца.

В декабре 2021 года эксперты уже рассказывали о способах сэкономить при покупке жилья в ипотеку. Аналитики посоветовали подавать заявку на кредит онлайн, пользоваться скидками от застройщиков и в рамках госпрограмм и обращаться к цифровым сервисам банков.

Нина Ташевская
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